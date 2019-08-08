РИАМО – 8 авг. Пешеходную зону на улице Полиграфистов в Чехове обновили в рамках работ по благоустройству на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Объект «Пешеходная зона по улице Полиграфистов» в городе Чехов включен в план работ на 2018-2019 годы по результатам рейтингового голосования по отбору общественных пространств.

«Основным принципом архитектурно-художественной идеи применительно к рассматриваемой территории является выделение следующих пространств: композиционные зоны размещения малых архитектурных форм декоративного назначения», – отмечается в сообщении.

Кроме того, здесь оборудовали зону отдыха с детской игровой площадкой, провели озеленение.