РИАМО – 8 авг. Для столичных предпринимателей, работающих или планирующих вести бизнес по франшизе, начали действовать новые субсидии, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Впервые введены специальные меры финансовой поддержки московских предпринимателей, осуществляющих или планирующих открыть собственный бизнес по франшизе. Соответствующее постановление принято на заседании президиума столичного правительства.

«Согласно постановлению, субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие предпринимательскую деятельность по договору коммерческой концессии (франчайзинга), могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Максимальный размер субсидии составляет 1 миллион рублей – возмещать предлагается до 35% документально подтвержденных вложений», – отмечается в сообщении.

Так, субсидия позволит компаниям покрыть 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35% – отечественного.

Кроме того, работающим по франшизе московским предпринимателям возместят проценты по кредитам: до 7,25% в пределах ключевой ставки, при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% – отечественного.

Субсидия предоставляется единоразово для открытия нового предприятия.

«Франшиза – понятная бизнес-модель, которая сокращает риски для предпринимателей. Ее востребованность год от года растет: в прошлом году столичный рынок франшиз вырос на 19% и сегодня затрагивает уже порядка 11,5 тысячи объектов. Расширение субсидиарных мер поддержки позволит стимулировать москвичей к созданию и развитию франчайзинг-бизнесов, от этого Москва только выиграет, получив дополнительные рабочие места и рост доходной базы бюджета», – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По данным Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), на сегодняшний день в Москве действуют свыше 500 брендов франшиз, в столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тысяч человек – почти 40% от занятых в этой сфере в России. Франчайзи представлены в таких сферах, как медицина, образование, общественное питание, развлечения, путешествия и спорт, бытовое обслуживание, торговля.

«Москва сделала серьезный шаг по стимулированию развития франчайзинга в столице – предоставила возможность снижения финансового барьера при приобретении франшизы, причем в наиболее массовом сегменте. Надеемся, эта и ряд других мер позволят сформировать новую волну развития франчайзинга в московском регионе», – подытожил президент Российской ассоциации франчайзинга Борис Нуралиев.