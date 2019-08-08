РИАМО – 8 авг. Спортивный комплекс по пятиборью в районе Северный на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

ФОК возводится по адресу: улица 9-я Северная линия, владение 1Б (СВАО, Северный).

«Ведется укладка плитки чаши бассейна, внутренние отделочные и специальные работы в конно-спортивном манеже и комнатах отдыха для спортсменов, а также устройство внутренних инженерных сетей, кровельные и фасадные работы», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Спортивный комплекс предназначен для тренировок учащихся спортивной школы олимпийского резерва «Северный», расположенной на соседнем участке.

Юные спортсмены будут тренироваться по программам современного пятиборья: стрельбе, легкой атлетике, плаванию, фехтованию и конкуру. Для удобства проведения тренировки лошадей, обучения верховой езде появится конюшня, рассчитанная на 40 голов лошадей, и внутренний манеж.

Кроме того, запроектированы 50-метровый плавательный бассейн, тир для стрельбы из лука и пневматического оружия, универсальный спортивный и тренажерный залы. Общая площадь 1-2-3-этажного здания спорткомплекса составит 16,1 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории оборудуют открытые стоянки на 20 машино-мест, а также парковочные места для четырех автобусов. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».

«С начала строительства проведено свыше 30 проверок спорткомплекса в Северном с привлечением Центра экспертиз в строительстве (ЦЭИИС). Эксперты ЦЭИИС проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований на всех этапах строительства – от разработки котлована до отделки помещений. Результаты испытаний передаются в комитет, в случае необходимости принимаются меры. Выявленные нарушения застройщик устраняет в установленные сроки», – подчеркнул Антосенко.