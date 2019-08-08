РИАМО – 8 авг. В городском округе Серпухов в текущем году адаптировали более 50 объектов для инвалидов, все работы проводятся в рамках реализации государственной программы «Доступная среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Адаптировать приходится не только городское пространство, но и памятники архитектуры. На сегодняшний день на территории городского округа Серпухов проживает более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди них 370 инвалиды-колясочники, почти 400 – инвалиды по слуху, и более 450 – по зрению», – отмечается в сообщении.

При адаптации памятников для инвалидов инженерные решения (пандусы, оборудованные санузлы, направляющие) неприемлемы.

«В таких местах применяются альтернативная адаптация», – уточнила заместитель главы администрации городского округа Ольга Сидоркина.

Так, по ее словам, в историко-художественном музее специально для особенных посетителей экскурсоводов обучили методикам тифлокомментирования.

«Гиды с помощью специальных словесных приемов лаконично описывают изображения и могут приобщить к «высокому» любого», – уточняется в материале.

На территории муниципалитета отработаны около 90 маршрутов и определено, что на 38 объектах требуется повышение уровня доступности.

Данные приоритетных социально-значимых объектов внесены в план работы и будут адаптированы в текущем году в рамках реализации проекта.

«Особая гордость Серпухова – парки и скверы. Все зоны отдыха оборудованы специальными туалетами для инвалидов, скамейками для маломобильных граждан. Также в планах установить знаки «Парковка для инвалида» на стоянках автотранспорта», – дополняется в сообщении.

На данный момент в Серпухове происходит реконструкция Привокзальной площади, стадиона «Спартак» и строительство школы в поселке Большевик. Все работы проводятся с учетом потребностей инвалидов.