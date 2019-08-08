РИАМО – 8 авг. Московский зоопарк закрыли на вход из-за ухудшения погодных условий вечером в четверг, сообщается на сайте зоопарка.

Столичные парки с 21:00 четверга также закроют для посещения гостей, это связано с сильным дождем и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду.

«Сегодня вечером в столице прогнозируются опасные природные явления. Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», – говорится в сообщении.