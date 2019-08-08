РИАМО – 8 авг. В Наро-Фоминском городском округе в рамках проекта МЦД-4 построят путепровод у железнодорожной платформы «Апрелевка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Начинается разработка проекта на строительство путепровода через ж/д Киевского направления МЖД у платформы «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа.

«Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с ООО «ГорКапСтрой» на разработку проектной документации на строительство объекта. Путепровод необходим для запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный, кроме того объект повысит транспортную доступность юго-западной части Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Необходимость строительства путепровода через железнодорожные пути возникла в связи с запуском МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный, а также для повышения транспортной доступности Наро-Фоминского городского округа и новой Москвы.

«В перспективе на этом участке Киевского направления будет интенсивное движение, поезда будут ходить с интервалом в пять-шесть минут. Строительство путепровода запланировано на 2020-2021 годы. На проектирование объекта были выделены 97,4 миллиона рублей из бюджета Московской области», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Участок строительства определен от улицы Апрелевской до улицы Самохина у платформы «Апрелевка». На участке планируется построить двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью порядка 2 километров, из них длина путепровода составит около 150 метров.

Окончательные технические параметры будут определены в процессе разработки проектной документации. Завершить проектирование планируется в IV квартале, до конца этого года планируется заключение контракта на строительно-монтажные работы. Сам проект МЦД-4 планируется реализовать в 2024 году.

Всего в рамках проекта МЦД на территории области будут построены пять путепроводов, которые обеспечат бесперебойное автомобильное движение через ж/д пути в зоне Московских центральных диаметров.

В приоритетном порядке построят три путепровода через МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. В период с 2020-2022 годы будет построена автомобильная дорога «Северный обход города Лобни», соединяющая федеральную трассу А-104 Москва – Дмитров – Дубна и Рогачевское шоссе, в состав проекта входит путепровод. С 2020 по 2021 годы будут построены два путепровода в городском округе Красногорск у платформ «Опалиха» и «Аникеевка». В рамках реализации МЦД-3 запланировано строительство путепровода у платформы «Быково» в Раменском городском округе.