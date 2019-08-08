РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 авг. Свыше одного миллиарда рублей составит плановая стоить реализации проекта по реконструкции канализационного коллектора в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

В четверг министр ЖКХ региона Евгений Хромушин и Хаймурзина проинспектировали ход реконструкции канализационного коллектора в микрорайоне Павшинская пойма. Работы ведет компания «ЕКС».

«Качество жизни жителей Красногорска, как и любого другого города, во многом определяется качеством инженерных сетей. Здесь ведутся работы по реконструкции канализационного коллектора. Жители Павшинской поймы жаловались на его работу», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, несколько лет назад произошла неприятная авария, последствия которой пришлось долго ликвидировать.

«Здесь выполняется прокол под руслом реки Москвы. Это технически сложное и затратное мероприятие. В целом проект будет стоить 1 миллиард 58 миллионов рублей», – отметила Хаймурзина.

Она добавила, что регион и муниципалитет выполняют реконструкцию коллектора на паритетных началах. Из областного бюджета на эти цели выделяют 633 миллиона рублей, из бюджета округа – 425 миллионов рублей. Финансирование происходит поэтапно.

«Данный коллектор обслуживает порядка 70 тысяч жителей, которые проживают в микрорайоне Павшинская пойма. Каждый этап работ подтверждается актами выполненных работ. Осуществляется очень серьезный технический контроль», – заключила Хаймурзина.