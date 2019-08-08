РИАМО - 8 авг. В выходные дни, 10 и 11 августа, ВДНХ порадует гостей торжественным разводом караулов Президентского полка, а также представит на обозрение автомобили лидеров государства от Николая II до современности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В программе также приготовили зрелищное выступление мотоциклистов почетного эскорта и всадников Кремлевской школы верховой езды. Все мероприятия можно будет увидеть бесплатно.

«Развод пеших и конных караулов состоится в субботу в 12:00 и в воскресенье в 16:00. Кроме того, отдельная церемония развода пешего караула будет проходить оба дня в 14:00. Выступления мотоциклистов почетного эскорта пройдут 10 августа в 11:00, 15:00, 16:30 и 18:00, а также 11 августа в 11:00, 12:00 и 13:00», — отмечается в материале.

Ретроспектива с автомобилями первых лиц государства будет демонстрироваться с 10:00 до 18:00 в зале А павильона №75. Гости смогут рассмотреть Delaunay-Belleville Николая II, бронированный ЗИС-115 Иосифа Сталина, парадный фаэтон ЗИС-110Б Никиты Хрущева, лимузины ЗИЛ-114, на которых передвигался Леонид Брежнев и ЗИЛ-41047 Михаила Горбачева.

«Постсоветскую эпоху представят Mercedes-Benz Pullman Guard и новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus Senat», — добавляется в сообщении.

Вместе с автомобилями гости выставки увидят все мотоциклы почетного эскорта с момента его создания в 1956 году и до сегодняшнего дня. Будут представлены модели М-72, К-750, К-650, К-650М, «Днепр-ЭС», «Днепр-14.9», «Днепр-14.9М», BMW K75RT, BMW R1150RT и BMW R1200RT.

Вниманию гостей выставки представят документы, фотографии, военную форму сотрудников гаража особого назначения, почетного эскорта и Президентского полка.

Все мероприятия пройдут в рамках празднования 80-летия ВДНХ. Главная выставка страны сейчас — это 30 миллионов посетителей в год, 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны, более 100 выставок и 350 конгрессов ежегодно.