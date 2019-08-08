РИАМО - 8 авг. В Москве закроют для посещения гостей парки с 21:00 четверга, это связано с сильным дождем и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Такая погода сохранится до вечера 9 августа. Посетителей парков об опасности оповестят по громкой связи и сопроводят в безопасное место.

«В экстренных случаях, когда уполномоченным органом принято решение о запрете нахождения населения на парковых территориях, в парках немедленно прекращается работа аттракционов, кафе и торговых павильонов, завершаются все досуговые мероприятия», - сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Он уточнил, что сотрудники охраны закрывают доступ в парки, а посетителей, которые в данный момент находятся на парковых территориях, сопровождают в безопасные зоны капитальных строений.

МЧС также рекомендует быть осторожными: в непогоду возможны разрывы линий электропередачи, повреждение рекламных щитов и шатких конструкций, а также повал деревьев.

Сильный дождь может затруднить движение на дорогах, поэтому водителям следует быть предельно внимательными за рулем. Спасатели просят горожан избегать шатких конструкций, не укрываться от непогоды под деревьями и закрывать окна в квартирах.