РИАМО - 8 авг. В городском округе Долгопрудный стартовал комплексный мониторинг работы общественного транспорта, организованный активистами после многочисленных обращений местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках мониторинга будут проверяться наличие расписаний на автобусных остановках, наполняемость транспорта, а также возможность использования различных способов оплаты. Кроме того, активисты проверят объявление остановок и работу бегущей строки.

«Мониторинг проводится в часы пик: с 07:00 до 09:00 утра и с 06:00 до 08:00 вечера. В это время есть возможность увидеть те нарушения, которые есть в работе перевозчика, и принять оперативные решения по их устранению», - говорится в сообщении.

Ранее жители городского округа Долгопрудный заявили о своем недовольстве манерой вождения водителей общественного транспорта. Кроме того, людей не устроили интервалы движения и переполненность автобусов в часы пик.

Высказать свое мнение о работе общественного транспорта можно в соцсетях с помощью хештега #ЯПассажирМО. Кроме того, отзывы можно отправлять на специальную почту: ipassazhir.mo@mail.ru.