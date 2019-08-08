РИАМО - 8 авг. На московский международный форум «Город образования», который будет проходить на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября, приедут около 1 тысячи экспертов из 50 стран мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участников форума ждут деловые, развлекательные и познавательные мероприятия — конференции, дискуссии, мастер-классы, питч-сессии и воркшопы. Профессионалы в сфере образования смогут поучаствовать в стратегических сессиях с коллегами со всего мира. Их основная задача — рассмотреть мегаполис как экосистему, которая способна объединить разные города под эгидой образования», - говорится в сообщении.

Площадкой для форума стал павильон ВДНХ №75. На четыре дня он превратится в большую школу, где можно познакомиться с современными образовательными технологиями и инновационными практиками в сфере обучения, а также посмотреть на новейшее оборудование. В рамках форума будут организованы деловая программа, а также программы для детей и их родителей.

Так, в рамках форума пройдет всемирный саммит AQDAR, который является связующим звеном для учащихся, родителей, учителей и разработчиков образовательных технологий. Кроме того состоятся международные конференция руководителей городских систем образования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Родители на форуме смогут посетить специальные встречи с директорами школ Москвы и получше узнать о том, как строится учебный процесс на специальных лекциях, а также посетить стенды более 80 компаний, работающих в сфере образования.

Столичным образовательным разработкам будет уделено особое внимание. На форуме будут представлены такие проекты, как «Московская электронная школа», «Техносфера московской школы», «Площадка WorldSkills», «Предпрофессиональные классы», «Мои достижения в моем городе», «Взаимообучение городов» и так далее.

Программа для детей будет включать открытые занятия по футболу и баскетболу. Тренерами на них выступят, в том числе известные спортсмены.

Кроме того, в рамках форума будет организована уже ставшая традиционной спортивная благотворительная акция «Забег во благо», цель которой — оказать посильную помощь нуждающимся детям.

Московский международный форум «Город образования» уже успел стать ежегодным. Он объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов. В 2018 году форум «Город образования стал крупнейшей выставкой, посвященной образовательным технологиям, в мире.