РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 авг. В четверг вечером на Дзержинском шоссе в подмосковных Котельниках произошло столкновения мотоцикла и легкового автомобиля, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

«Около 19:15 ехал в маршрутке по Дзержинскому шоссе в сторону Смирновской улицы в Люберцах. Метров за 300 перед перекрестком столкнулись мотоцикл и легковая машина», – сказал очевидец.

По его словам, сотрудников ГИБДД на месте аварии еще не было. Он добавил, что мотоцикл сильно пострадал, но его водитель получил незначительные травмы.