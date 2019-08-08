РИАМО - 8 авг. За семь лет реализации программы «Моя улица» в Москве было отремонтировано более 350 улиц протяженностью порядка 400 километров, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедший период, за эти семь лет удалось отремонтировать более 350 улиц, около 400 километров протяженность этого пространства. Мы наработали определенный опыт создания общественных пространств и создали стандарты благоустройства. <…> В рамках стандарта мы на сегодняшний день применяем элементы благоустройства, изготовленные на заводе. <…> Сегодня разработаны типологии светильников», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, вся основная работа по данному направлению сосредоточена на вылетных магистралях и в центральной части города.

Программа «Моя улица» - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. Его главная задача – создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни.