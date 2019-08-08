РИАМО - 8 авг. В Москве разработают проект реставрации дома в Денисовском переулке, стоящем на палатах XVII века, он должен учитывать планировочные решения здания и оформление фасадов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание находится по адресу: Басманный район, Денисовский переулок, дом 23, строение 1. Жилой дом признан объектом культурного наследия федерального значения, поэтому проведение реставрации в нем — это крайне сложный процесс. Специалистам предстоит провести массу библиографических изысканий и технических исследований для разработки проекта.

«Дом, о котором идет речь, стоит на палатах XVII века – в подклетном этаже сохранилась система сводов того времени. Отдельные элементы этого периода также частично сохранились в виде декора, печей, лестниц. Для реставрации такого памятника нужно подготовить проект, который будет учитывать множество аспектов: планировочные решения, оформление фасадов, материалы различных эпох», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Перед реализацией проекта реставрации его должны будут согласовать в Мосгорнаследии. Только после этого правообладатель дома получит разрешение на проведение работ.

У этого дома большая история. Одними из самых известных хозяев палат был дворянский род Савиных. Их герб украшает лепное заполнение фронтона здания. Образ дома, который можно увидеть в наши дни, был сформирован уже в XIX веке. Сегодняшний облик здания имеет в себе черты классицизма.