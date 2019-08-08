РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 авг. В Балашихе провели ремонт более 50% подъездов от общего запланированного количества в рамках программы ремонта на 2019 год, уже отремонтировано 350 подъездов, все работы планируют завершить до октября текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг проверку комиссии прошли подъезды на улицах Советская, Пионерская и Московская. Сотрудники Госжиинспекции Московской области, представители администрации городского округа, управляющей компании вместе с собственниками жилья оценили качество покраски стен и потолков, новых почтовых ящиков, светильников, оконных блоков, отремонтированных мусоропроводов.

«В подъезде (№1 дома №23 по улице Пионерская – ред.) работы выполнены полностью, согласно требованиям министерства ЖКХ МО. На сегодняшний день в Балашихе выполнен ремонт 350 подъездов. План на 2019 год – 630 подъездов, следовательно, больше половины мы уже отремонтировали. Остальные работы планируем завершить до октября», – сказал главный эксперт отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Шатилов.

Он добавил, что работы по ремонту подъездов включают замену напольной плитки, окон, почтовых ящиков, покраску стен и потолков на лестничных площадках, обустройство входов. Жители сами определяют предельную стоимость работ. Финансирование ремонта осуществляется за счет средств собственников и бюджетов Балашихи и Московской области.

Консультант территориального отдела Госжилинспекции Московской области Алексей Мартыненко рассказал, что по программе «Мой подъезд» предусмотрены работы от входной группы козырька подъезда до самого верхнего этажа.

«В Балашихе проверено уже более 200 подъездов. Если выявляются замечания, то после их устранения мы проводим повторный осмотр выполненных работ», – отметил Мартыненко.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Чтобы принять в ней участие жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.