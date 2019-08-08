РИАМО - 8 авг. Любой желающий сможет совершенно бесплатно посмотреть на сады финалистов международного фестиваля «Цветочный джем» в Москве, для этих целей были подготовлены шесть специальных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«В создании садов приняли участие ведущие профессионалы из 11 стран мира и со всей России: сады выставочные, а значит – временные, большинство из них уже осенью будет демонтировано. Участие в экскурсиях – бесплатное, рекомендовано для посещения взрослым и детям от 10 лет в сопровождении взрослых», - говорится в сообщении.

Шесть экскурсий по садам финалистов международного конкурса рассчитаны на два или 2,5 часа. Специалисты расскажут их участникам о том, как ухаживать за цветами в условиях мегаполиса, а также о том, какие сады могут быть полезны детям с особенностями развития. И, конечно, же в ходе экскурсий можно будет посмотреть на необычные образцы ландшафтного дизайна и редкие для московского региона растения, а также узнать, какие цветы сейчас в моде.