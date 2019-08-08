РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 8 авг. В жилом комплексе «Котельнические высотки» подмосковных Котельников проводят монтаж системы пожаротушения подземного паркинга, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках контроля за ходом завершения строительства проблемных объектов на территории городского округа Котельники провели проверку строительства корпусов №№1 и 2 ЖК «Котельнические Высотки».

«Продолжаются работы по прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по монтажу системы пожаротушения подземного паркинга», – говорится в сообщении.

На объектах находятся около 180 человек. Сейчас проводят работы по гидроизоляции кровли корпуса №1 и работы по комплексному благоустройству территории. Также приступили к фасадным работам.