РИАМО – 8 авг. Хамовнический суд столицы в четверг арестовал на 10 суток главу Красносельского района Илью Яшина, его признали виновным в организации несогласованной акции 14 июля, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Восьмого августа Хамовническом районным судом города Москвы рассмотрен административный материал, предусмотренный частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении» – ред.) в отношении Яшина И.В. по событиям 14 июля 2019 года. Назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток», – сказал собеседник агентства.

Ранее Троицкий суд мстолицы также отправил оппозиционера под арест на 10 суток по аналогичному правонарушению. Еще 10 суток ареста главе Красносельского района назначили за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Свою вину оппозиционер не признал ни по одному из правонарушений.

Срок предыдущих арестов Яшина истекал в четверг, но из спецприемника он был доставлен в суд для участия в заседании по третьему административному протоколу.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ в регистрации.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

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