РИАМО – 8 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», в 2019 году награду завоевал концертный зал парка «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Цель конкурса, проводимого с 2000 года – выявление лучших проектов в области строительства, реализованных в городе, привлечение внимания общест­венности к проектам, способствующим формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни граждан.

«Заявки на участие в конкурсе принимаются от заказчиков, инвесторов, проек­тировщиков и генеральных подрядчиков, участвовавших в реализации проекта. Начиная с 2015 года победители по 12 номинациям определяются, во-первых, решением Городской конкурсной комиссии, в состав которой входят ведущие эксперты в области строительства, архитектуры, урбанистики и реставрации, а также представители органов исполнительной власти Москвы», – отмечается в сообщении.

Во-вторых, победители конкурса определяются открытым общегородским голосованием на портале «Активный гражданин», интернет-сайте конкурса и выставке проектов-участников в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

«В 2019 году к этим площадкам для голосования добавился еще один электронный сервис – мобильное приложение «Строим просто». В 2018 году был учрежден приз «Проект года», которым награждается лучший проект из числа победителей конкурса», – дополняется в материале.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 107 проектов – из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2018 года. В финал конкурса вышло 40 проектов.

«В открытом общегородском голосовании приняли участие около 1 миллиона человек, в том числе 700 тысяч человек – на портале «Активный гражданин», 290 тысяч человек – на интернет-сайте конкурса, на выставке в павильоне «Макет Москвы» и в мобильном приложении «Строим просто», – уточняется в сообщении.

Победителем конкурса в этом году стал концертный зал парка «Зарядье».