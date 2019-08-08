РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 авг. Работы по реконструкции канализационного коллектора в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют завершить в ноябре текущего года, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

В четверг Хромушин совместно с главой горокруга Красногорск Эльмирой Хаймурзиной проинспектировал ход работ. Министр осмотрел технологический тоннель, проложенный под Москвой-рекой неподалеку от Мякининского моста.

«Мы сегодня находились на глубине 22 метра. Это тоннель, который предусмотрен для канализационного коллектора, и проходит под руслом Москвы-реки в Красногорске. Сейчас завершены проход и устройство первой нитки. Всего их будет две. Каждая нитка диаметром более 2 метров – это бетонная труба, в которую будет помещаться сама канализационная труба диаметром 1,2 метра. Вторую нитку построят до середины ноября», – сказал Хромушин.

Он отметил, что работы по реконструкции коллектора не создали проблем ни жителям близлежащих домов, ни тем, кто пользуется пешеходным мостом. Перед началом работ прошли собрания с жителями, на которых представители администрации муниципалитета и министерства ЖКХ рассказали, что за работы и с какой целью будут проводить. В результате жалоб от граждан нет.

По словам министра, ранее в микрорайоне Павшинская пойма была типичная для Московской области ситуация, когда строили много жилья, не занимаясь инфраструктурой.

«Самая большая проблема для жителей – мы имели аварийные ситуации практически каждый месяц – когда канализация из домов в результате прорывов попадала на берег и в реку. Коллектор сегодня собирает стоки практически со всей Павшинской поймы, с части Красногорска, и под Москвой-рекой, под МКАД. Там они проходят полную биологическую и химическую очистку», – пояснил Хромушин.

Он добавил, что после такой очистки стоки, которые сбрасывают очистные сооружения, чище воды из реки, которую забирают для технологических нужд.