РИАМО - 8 авг. В Дмитровском городском округе привели в порядок более 30 сетевых магазинов и автозаправок после инспекций специалистов Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

По наблюдениям специалистов, самыми распространенными нарушениями стали размещение информационных конструкций без согласований с органами местного самоуправления и ненадлежащее содержание территории (наличие мусора, несвоевременный покос травы).

«В поселке Орудьево Дмитровского городского округа магазину «Магнит» после получения предписания от инспекторов Госадмтехнадзора пришлось демонтировать незаконно установленные информационные конструкции», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также часто нарушителями чистоты являются автозаправочные комплексы. Более 15 нарушений удалось устранить благодаря инспекторам в 2019 году на территории Дмитровского городского округа. Часто встречающиеся нарушения это - несвоевременный покос травы и несвоевременная очистка территории от мусора.