РИАМО - 8 авг. Из офиса, расположенного в районе Печатники на юго-востоке Москвы, неустановленное лицо обманом вынесло 1,312 миллиона рублей, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

О пропаже в полицию специалист службы безопасности на улице Гурьянова, молодой человек 1990 года рождения, 7 августа в 11 часов утра. С его слов стало известно, что не позднее 3 августа некто в офисе, имеющий свободный доступ к кассе, смог ее ограбить.

«Под предлогом сбора денежных средств для последующей передачи инкассаторам неизвестный совершил кражу из кассы денег в сумме 1,312 миллиона рублей», — сообщил собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере». За подобные преступления можно получить лишение свободы сроком до десяти лет.