РИАМО – 8 авг. На водоотводном канале Москвы-реки 7 и 8 сентября пройдет sup-регата, посвященная 872-летию столицы, ожидается участие порядка 300 серферов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках праздника состоятся два массовых заплыва: ознакомительно-тренировочный (7 сентября в 12:00) и заплыв-соревнование (8 сентября в 12:00). Мероприятие организовано совместно с магазином спортивного оборудования «Траектория». Участие в sup-регате бесплатное. Победителей ждут ценные призы», – отмечается в сообщении.

Принять участие могут все желающие. Есть лишь одно ограничение – несовершеннолетние могут участвовать в заплывах только с согласия родителей и в их присутствии. Для участия нужны собственный sup-борд и спасательный жилет. Кроме того, участники заплывов должны будут получить справку от терапевта, подобную той, что выдают для участия в марафоне.

Маршрут регаты берет свое участие от Озерковской набережной, далее он следует вдоль Садовнической и Болотной набережных, доходит до памятника Петру I и поворачивает назад – финиш будет находиться в точке старта. Общая длина маршрута составит порядка 12 километров.

Сбор участников происходит за два часа до начала заплыва. Для участия в регате нужно будет пройти регистрацию, ссылку на которую опубликуют на сайте «Московских сезонов» в конце следующей недели.