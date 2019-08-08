РИАМО - 8 авг. За первые семь месяцев 2019 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы было введено в эксплуатацию порядка 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которой порядка 700 тысяч «квадратов» приходится на жилье, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Более 566 тысяч квадратных метров составили социальные и промышленные объекты. Требование мэра столицы Сергея Собянина о приоритетном создании рабочих мест остается актуальным. Активное строительство нежилой недвижимости позволяет быстро развивать социальную сферу новой Москвы и создавать места приложения труда», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Всего с июля 2012 года по декабрь 2018 года на территории новой Москвы построили и сдали около 3,5 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом темпы строительства наращиваются — за период с 2019 по 2021 год планируется ввести в эксплуатацию еще 3,1 миллиона квадратных метров социальных и коммерческих объектов.

«Напомним, строители столицы с начала года сдали почти 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 2,8 миллиона «квадратов» жилья. Это в два раза больше недвижимости и в три раза больше жилья, чем в прошлом году», - говорится в материале.

План строительства в Москве, рассчитанный на год, уже выполнили на 75%. На данном этапе Москве удалось обогнать Нью-Йорк по темпам строительства жилья. Сейчас в соответствующем рейтинге мегаполисов российская столица занимает четвертое место.