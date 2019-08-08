РИАМО – 8 авг. В подмосковном Солнечногорске врачи экстренно удалили 80-летней пациентке 8-килограммовую опухоль яичника, операция прошла успешно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение Солнечногорской центральной районной больницы поступила пациентка с жалобами на боли в животе. Опухоль нашли еще во время консультации у врача-хирурга. Было решено поводить экстренную операцию, в результате которой была удалена опухоль яичника весом восемь килограммов и размером 45 на 30 сантиметров.

«Послеоперационное течение соответствует срокам и тяжести операции. Пациентка находится в первом хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии. Операция прошла успешно», – сказал заведующий первым хирургическим отделением медучреждения Михаил Строителев.

Пациентка продолжает восстановление под наблюдением медиков.