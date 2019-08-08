РИАМО - 8 авг. Подозрительный металлический предмет цилиндрической формы нашли в районе Люблинского пруда в столице, находка отправлена на экспертизу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Нашли металлический предмет со следами очень сильной коррозии. Цилиндрический предмет был весь в грязи и тине, а что это было - пока непонятно», - сказал собеседник агентства.

По его словам, найденный предмет изъят и отправлен на экспертизу. Находка не представляет опасности для людей.