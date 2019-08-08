РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 авг. Рекордные 130 человек пришли на День открытых дверей в Московский областной перинатальный центр подмосковной Балашихи, будущим мамам и папам рассказали о работе учреждения, партнерских родах и современных методах ухода за новорожденными, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

День открытых дверей прошел в перинатальном центре Балашихи в четверг. Посмотреть, как работает учреждение, познакомиться с медиками и задать интересующие вопросы пришли будущие мамы и папы. Конференц-зал едва вместил всех желающих.

«Мы проводим такие дни два раза в месяц, в них принимают участие до 80 человек. Но сегодня зал был полон, пришло более 130 человек. Это семейные пары, хотя к нам приходят и будущие бабушки. Будущим родителям мы рассказали о нашем центре, о том, какие условия для диагностики и лечения новорожденных здесь созданы, что нужно знать будущим мамам о вакцинации, грудном вскармливании и партнерских родах», – сказала заместитель главного врача по лечебной части московского областного перинатального центра в Балашихе Людмила Седая.

Она добавила, что в центре применяются современные подходы к уходу за новорожденными, в частности, малыш сразу после рождения прикладывается к материнской груди. Ведь грудное вскармливание – это не только питание, но и тот психологический контакт, который поддерживает и успокаивает ребенка, помогает развить эмоциональную связь с родителями.

На лекции медики ответили на вопросы будущих родителей, после чего для участников была проведена экскурсия по медучреждению. Они побывали в палатах родового и послеродового отделений, отделения патологии беременности, узнали, что в центре готовы оказать помощь беременным, роженицам и новорожденным даже в самых сложных ситуациях, так как здесь созданы все условия для выхаживания недоношенных детей.

Анна, будущая мама из Реутова, рассказала, что такая возможность приехать сюда, в перинатальный центр, и познакомиться со специалистами, которые тут работают, очень помогает психологически.

«Ведь когда мы приедем сюда рожать, это будет для нас уже знакомое, привычное место, где нас всегда ждут, где нам рады и постараются оказать самую высококвалифицированную поддержку на всех этапах», – пояснила Анна.

Медучреждение открылось в 2003 году. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Четыре года подряд он находится в тройке лидеров в номинации «Лучший перинатальный центр России».