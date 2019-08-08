РИАМО – 8 авг. Российские прокуроры намерены пресекать деятельность организаторов и участников несанкционированных митингов во время подготовки к выборам в стране, сообщает ТАСС.

«Прокуроры ориентированы (в период выборов) на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций», – сказал начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Кроме того, на коллегии Генпрокуратуры 30 июля генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил принять эффективные меры для пресечения несанкционированных мероприятий и других нарушений закона в период подготовки к выборам, а также организации надзора в этой сфере. Он подчеркнул, что события 27 июля не должны повториться.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщал, что по итогам первого этапа избирательной кампании зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. Кроме того, 57 кандидатов получили отказ из-за недействительных подписей.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

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