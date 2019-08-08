РИАМО - 8 авг.В подмосковном городском округе Солнечногорск до конца недели приведут в порядок водозаборные колонки по 24 адресам, на данный момент уже отремонтированы шесть из них, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Эти работы мы проводим для удобства местных жителей. В частном секторе отсутствует центральное водоснабжение, и ближайшие места, где жители могут набрать воды, это такие колонки. Они должны быть исправны, а территория вокруг них — благоустроена», — сказал мастер МУП «ИК ЖКХ» Виктор Быковский.

В настоящий момент работы по обустройству ведутся на 18 объектах. Коммунальщики занимаются поднятием уровня смотровых колодцев, а также чинят клапаны колонок и специальные рычаги. Вокруг самих объектов кладут плитку.

Кроме того, специалисты убирают устаревшие колонки, которые никем не обслуживаются по договору.