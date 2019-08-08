РИАМО – 8 авг. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала ЦИК не регистрировать кандидатом в Мосгордуму Юлию Галямину, являющуюся муниципальным депутатом Тимирязевского района, окончательное решение по данному вопросу примут 9 августа, сообщает «Интерфакс».

«Если Центризбирком откажет в регистрации, Галямина сможет это оспорить в Верховном суде. На заседании рабочей группы кандидата не было, она отбывает 15 суток ареста. Чертановский суд 6 августа назначил ей административный арест за участие 27 июля в несанкционированном митинге, помешавшем работе транспорта и другой инфраструктуры (часть 6.1 статья 20.2 КОАП)», – отмечается в материале.

Данное решение подтвердили в Мосгорсуде. Хорошевский суд столицы назначил Галяминой десять суток ареста за призывы участвовать в акции 27 июля. В суде депутат свою вину не признала.

Помимо этого, ЦИК отказал в регистрации самовыдвиженцам Константину Лисице, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко.

«Кандидаты Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы сами», – добавляется в сообщении.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.