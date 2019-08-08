РИАМО - 8 авг. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Щелково оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства, участок не используется по своему назначению и находится в запущенном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2019 года управлением проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении Вдовина А.С., являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 гектара, расположенного в Щелкове.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - говорится в сообщении.

Участок зарос сорными многолетними травами (пижма, осот, борщевик Сосновского). Плодородный слой почвы перекрыт отвалами грунтов на площади 0,32 гектара, на площади 1,65 гектара наблюдается снятие и перемещение плодородного слоя грунта. Также выявили наличие карьерной выемки площадью 1,41 гектара.

«Земельный участок не используется по своему прямому назначению (сельскохозяйственное производство), находится в запущенном состоянии», - подчеркивается в материале.

В июле за выявленные нарушения Вдовин А.С. привлечен управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.