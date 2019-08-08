РИАМО - 8 авг. На СВХ ООО «Лион» в Подмосковье приостановили оформление партии дезинфицирующего средства для применения в ветеринарии из Словении в 768 коробках весом более 12 тонн, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Груз поступил автотранспортом с предприятия Словении без уведомления в сопровождении сертификата анализа партии. Оформление партии было приостановлено 31 июля 2019 года.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что при пересечении границы Таможенного союза в пункте пропуска в журнале досмотра ПКВП электронной автоматизированной системы «Аргус» груз прошел без занесения в учетную запись, как груз, не требующий разрешения Россельхознадзора, что не позволяет корректно провести оформление продукции в системе «Меркурий», - говорится в сообщении.

Груз оформлен 2 августа 2019 года после внесения корректной учетной записи в автоматизированную электронную систему «Аргус» и отбора проб для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.