РИАМО - 8 авг. Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло в районе 17 часов на Славянском бульваре в столице, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В районе 17 часов произошло столкновение автомобиля марки Toyota и мотоциклиста. В результате ДТП пострадал мотоциклист», - сказал собеседник агентства.

По его словам, авария произошла на Славянском бульваре в районе дома №1. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.