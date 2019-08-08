РИАМО - 8 авг. Электросетевые компании Подмосковья «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми в регионе сильным дождем, грозой и порывистым ветром, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В компаниях организовано круглосуточное дежурство персонала, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей, осуществляется мониторинг погодных условий», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в постоянную готовность приведены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

Также для жителей Подмосковья работает круглосуточная дежурная служба, позвонить в нее можно по телефону: 8 (498) 602-31-65.

Ранее в Московском регионе повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Атмосферный фронт, несущий ливни, грозы и порывистый ветер, приближается к региону с запада. По расчетам синоптиков, к 19-20 часам дожди примут ливневый характер и местами будут сопровождаться грозами.