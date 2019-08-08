РИАМО - 8 авг. Для увеличения туристической популярности Москвы правительство финансово поддержит те киноленты, в которых сняты узнаваемые улицы мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту идею в четверг в ходе встречи с кинематографистами, на которой обсуждались вопросы государственной поддержки киносъемок в городе. Совещание прошло в присутствии самых маститых московских кинорежиссеров, продюсеров и директоров киностудий – Карена Шахназарова, Сергея Сельянова, Михаила Врубеля, Натальи Мокрицкой, Петра Анурова, Ивана Голомовзюка, Антона Калинкина, Веры Сторожевой.

«Включение в художественные и документальные фильмы сцен, снятых на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съемки. Поэтому большинство городов мира в последние годы реализует те или иные программы стимулирования киносъемок», – отмечается в сообщении.

Группа кинематографистов обратилась в правительство Москвы с предложением помочь не только с организацией, но и с финансированием съемок на знаковых и узнаваемых общественных пространствах столицы.

Они решили обратиться за помощью, помня об удачном опыте образованной правительством Московской кинокомиссии, которая заметно облегчила организацию съемок более 590 кинокартин и телевизионных фильмов с момента основания в феврале 2018 года.

«Правительство Москвы поддержало эту инициативу. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, право на финансовую поддержку могут получить все виды кино- и телепродуктов, включая короткометражные, документальные и полнометражные фильмы – при условии, что они реально вышли в прокат или демонстрируются по телевидению», – добавляется в сообщении.

Размер финансовой поддержки будет зависеть от длительности эпизодов, снятых на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города Москвы. Чем больше времени в фильме займут московские эпизоды, тем больше будет объем выделяемой поддержки.

Для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем финансовой поддержки может быть дополнительно увеличен.

Таким образом, оказание финансовой поддержки съемок в Москве будет основано на объективных и справедливых критериях, независимо от жанра, сценария, коммерческой успешности и других особенностей конкретного проекта.

Объемы финансовой поддержки и условия ее получения будут определены постановлением столичного правительства.

В феврале 2018 года правительство образовало городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в Москве (кинокомиссию), перед которой была поставлена задача устранить административные барьеры, возникающие при организации киносъемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры и уменьшить затраты по аренде городских объектов.

Фактически Московская кинокомиссия стала городской службой «одного окна» в сфере организаций кинопроизводства.

С момента создания Московская кинокомиссия рассмотрела более 300 заявок от российских и иностранных кинематографистов и оказала содействие в подготовке и проведении съемок более 590 эпизодов фильмов и телепроектов, включая 15 зарубежных проектов из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Китая, США.

Среди них: «Притяжение–2» (Вторжение) Федора Бондарчука, «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова, «Одесса», «Бомба», «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Шоколадный револьвер» Никиты Михалкова, «Мистер нокаут» Артема Михалкова и «На Луне» Егора Кончаловского.

Также туда вошли «Опасная вода» Данилы Козловского, «Француз» Андрея Смирнова, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, «Содержанки» Константина Богомолова, «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Метод–2» Александра Войтинского, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, сериал «Дети» Алены Званцовой.

Являясь участником Международной ассоциации кинокомиссий, Московская кинокомиссия регулярно принимает участие в профильных международных мероприятиях и выступает организатором деловых встреч для представителей кинокомпаний мирового уровня.

В сентябре Московская кинокомиссия примет участие в международной конференции AFCI Cineposium (Синепозиум) в Санкт-Петербурге.