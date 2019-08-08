РИАМО - 8 авг. Врачи центра спасения конечностей Домодедовской центральной горбольницы помогли 52-летнему мужчине, который страдал от болей и снижения чувствительности в правой ноге, выявленное у пациента заболевание могло привести к ампутации ноги, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Домодедово.

«При дообследовании, включающем в себя внутриартериальное контрастирование под рентгеном, выставлен угрожающий жизни диагноз: окклюзия поверхностной бедренной артерии на протяжении четырех сантиметров», - говорится в сообщении.

При таком диагнозе пациенту обычно полагается ампутация. Врачи Домодедовской больницы провели ревизию бедренных артерий и эндартериоэктомию из общей бедренной артерии, а также феморопрофундопластику. Операции по восстановлению кровотока по стволу бедренной артерии дали свои плоды — конечность была спасена.

Восстановление проходило гладко и на данный момент мужчина уже выписан из больницы.