РИАМО - 8 авг. Подмосковные спортсмены принимают участие в чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит с 7 по 11 августа в городе Мадона в Латвии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники соревнований будут бороться за лидерство в индивидуальной гонка в классическом стиле на 10 и 20 километров, в индивидуальном спринт свободным стилем на 200 метров и в масс-старт свободным стилем на 15 и 20 километров. Кроме того, в финальный день соревнований пройдет командный спринт свободным стилем «два на три и на 1,5 километра».

«Чемпионат мира по лыжероллерам в Латвии примечателен тем, что объединяет состязания как взрослых спортсменов, так и юниоров. Представители Московской области в составе сборной России есть в каждой возрастной категории», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В составе российской будет четверо спортсменов из Московской области — Дмитрий Воронин, Кристина Кускова, Виктория Лукашова и Александр Григорьев. Им предстоит сразиться с лучшими из лучших, поэтому им придется продемонстрировать все, на что они способны.