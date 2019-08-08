РИАМО – 8 авг. Из-за сильного дождя с порывистым ветром вечером в четверг владельцев столичных кафе попросили прервать работу летних веранд и закрыть на них зонты, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг города Москвы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 8 и 9 августа ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», – отмечается в сообщении.

Ранее в столице повысили уровень погодной опасности с «желтого» на «оранжевый» из-за шквалистого ветра и ливня, он будет действовать с вечера четверга до вечера 9 августа. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Атмосферный фронт, несущий ливни, грозы и порывистый ветер, приближается к региону с запада. По расчетам синоптиков, к 19-20 часам дожди примут ливневый характер, и местами будут сопровождаться грозами. К столице зона грозовых очагов подберется к 21-22 часам.