РИАМО - 8 авг. В двух многоквартирных жилых домах на улице Добролюбова в подмосковном Пушкине отключили горячую воду из-за задолженностей управляющей компании перед котельной, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

«Отключение горячего водоснабжения по адресам: город Пушкино, улица Добролюбова, дома №32а и №32б, вызвано ограничениями в подаче газа. Ограничения наложены в связи с несоблюдением управляющей компанией ООО «Уют» графика погашения задолженности перед собственником котельной ООО УК «Профи-Комфорт», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент администрацией муниципалитета принимаются все необходимые меры для запуска котельной. Кроме того, было направлено письмо в адрес Пушкинской городской прокуратуры для того, чтобы была проведена проверка в отношении ООО УК «Профи-Комфорт» по факту незаконного ограничения подачи горячего водоснабжения в дома по улице Добролюбова.

«Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением №354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» жители в праве обратиться в адрес своей управляющей компании для производства перерасчета за недопоставку ГВС в связи с отключением котельной в установленном порядке», - уточнил представитель пресс-службы.

Также по данному факту ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка. В ее рамках следователи установят причины, приведшие к приостановке поступления горячего водоснабжения в жилые многоквартирные дома. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.