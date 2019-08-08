РИАМО - 8 авг. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей о выявлении в обороте фальсифицированного сливочного масла с этикеткой рязанского ООО «Веста», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий управлением Роспотребнадзора по Рязанской области было установлено, что ООО «Веста» по адресу: Рязанская область, город Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 25, строение 28 свою деятельность не осуществляет», - говорится в сообщении.

Производимое ООО «Веста» сладко-сливочное несоленое масло «Традиционное» с содержанием жира 82,5% не соответствует обязательным требованиям техрегламентов по безопасности молока и молочной продукции. Кроме того, данная продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может вызвать пищевое отравление.

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