РИАМО – 8 авг. Сумма штрафов за нарушения природоохранного законодательства в Мытищах превысила 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками администрации городского округа Мытищи, надзорных и правовых ведомств продолжают рейдовые проверки в поселке Вешки городского округа Мытищи. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей поселка на нарушения правил обращения с отходами, задымление воздуха от дровяных и угольных печей, а также другие нарушения экологического законодательства.

«Инспекторы эконадзора уже привлекли к ответственности три юридических лица и восемь граждан, общая сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей. Кроме того, по предписаниям Минэкологии нарушители либо демонтировали старое отопительное оборудование, либо перевели его на другие виды топлива, менее загрязняющие окружающую среду», – заявил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

По его словам, на сегодняшний день уже 13 собственников прекратили эксплуатировать такое оборудование.

Воздух в Вешках стал заметно чище.

«Однако мы будем продолжать рейды до тех пор, пока обстановка в поселке не нормализуется окончательно. Это – поручение губернатора Московской области, и оно будет выполнено», – подчеркнул Куракин.

В ходе рейдов, помимо экологических, выявлены и другие нарушения: самовольное строительство, использование земельных участков не по назначению. По всем фактам проводятся проверки и расследования.

Подготовлены постановления об изъятии шести земельных участков.