В этот уикенд в Москве можно потанцевать под «Мумий Тролля» и Zaz на фестивале будущего Zavtra в Парке Горького, увидеть новый фильм «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, который специально приехал в Москву, а также закупиться сыром на фестивале в подмосковной Истре, сходить на фестиваль современного искусства и многое другое.

Как провести лето в Подмосковье>>

ПЯТНИЦА, 9 августа

Фестиваль «Сыр. Мир. Пир»

Гастрономический фестиваль «Сыр. Мир. Пир» с 9 по 11 августа в четвертый раз пройдет в Истре, на территории сыроварни Олега Сироты «Русский пармезан». В фестивале примут участие около 300 сыроваров из Калининграда, Иркутска, Архангельска, Ленинградской области, Карелии, Кавказа, Адыгеи, Краснодара, Крыма и других регионов страны, в том числе 85 производителей из Подмосковья. Они привезут на фестиваль более 500 видов сыров российского производства, сваренных по рецептам со всего мира. В музыкальной программе – Нейромонах Феофан, Партизан FM, Guru Groove Foundation и Easy M. Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться в гиде.

Где: Московская область, г.о. Истра, сыроварня «Русский пармезан»

Цена: бесплатно

Как пройдет фестиваль сыра в Истре, куда пригласили Тарантино>>

Премьера «Однажды… в Голливуде»

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который культовый режиссер лично представляет в Москве, в российском прокате с 8 августа. Комедийно-драматический фильм, действие которого разворачивается в 1969 году, на закате «золотого века» голливудского кино, когда произошла сексуальная революция, фестиваль хиппи «Вудсток», и мир киноиндустрии изменился. Между тем, известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут оказываются не готовы к таким переменам. В главных ролях снялись Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Новый «Форсаж», «Однажды в Голливуде», «Angry Birds 2» — что смотреть в кино в августе 2019>>

Юбилей клуба «Китайский летчик Джао Да»

© страница фестиваля "Летчик. Дача. Лето" в социальной сети Facebook

Фанаты культового московского клуба «Китайский летчик Джао Да» смогут отметить его 20-летие, отправившись на фестиваль «Летчик. Дача. Лето», который пройдет с 9 по 11 августа в Ярославской области. На фестивале выступят ДДТ, Сплин, Noize MC, Пелагея, Антоха MC, Дельфин, Найк Борзов, Tequilajazz, Zdob si Zdub, Shortparis и многие другие. Остановиться можно будет в домиках с телевизорами, Wi-Fi и каминами, а также в классических юртах Дальнего Севера! На территории фестиваля расположены теплицы, скотный двор с альпаками и павлинами, баня, самолет АН-2, ресторан и многое другое. Также на фестивале будет работать фудкорт и детские интерактивные зоны.

Где: Ярославская область, трасса Холмогоры, 25, Перелески

Цена: от 1500 рублей

10 летних музыкальных фестивалей 2019 года в Подмосковье>>

Фестиваль современного искусства EverArt Weekend

© страница фестиваля EverArt Weekend в социальной сети Facebook

Фестиваль современного искусства EverArt Weekend с 9 по 11 августа пройдет в Москве. Он будет организован по принципу «бродилки» и пройдет в 30 локациях Москвы – в ГУМе, на «Винзаводе», в Red Line, Cube и Ritz-Carlton. В программе – 30 бесплатных выставок от 300 художников, а также мастер-классы, перформансы и концерты. Городская экспозиция, вдохновленная темой RECYCLE, будет состоять из скульптурных коллажей, масштабных инсталляций, а также широкоформатных стрит-арт полотен, призывающих к осознанному потреблению и вторичному использованию отработанных материалов.

Где: Москва, ГУМ, Винзавод, Red Line, Cube, Ritz-Carlton и пр.

Цена: бесплатно

Спасать бананы и ходить в секонд‑хенд – как живут фанаты осознанного потребления в Москве>>

СУББОТА, 10 августа

Фестиваль Zavtra

© страница фестиваля Zavtra в социальной сети Facebook

Международный фестиваль Zavtra 10 августа пройдет в Москве. В программе – выступления француженки ZAZ, «Мумий Тролля», Therr Maitz, Zventa Sventana и других известных музыкантов. По формату это фестиваль про будущее и экологию, инновации и развитие. Будет устроено несколько зон – сцена для музыкантов, Urban Village – зона свободного доступа для дискуссий, мастер-классов, выставок, пространство мультимедийного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны.

Где: Москва, Парк Горького, Зеленый театр

Цена: от 2600 до 9000 рублей

Как почувствовать себя москвичом за один день>>

Московский фестиваль творчества

© страница Московского фестиваля творчества в социальной сети Facebook

Второй московский фестиваль творчества 10 и 11 августа пройдет на «Флаконе». Гостей ждет более 50 активностей для детей и взрослых. В программе – арт-перформансы с участием гостей, уникальные мастер-классы, всероссийская ярмарка мастеров ArtFlection, авторский фудкорт, презентация авторских кофеен, музыкальные сцена, лекторий для творческих людей и многое другое.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

Как воспитать ученого: 7 кванториумов Московского региона>>

День Индии

Большой фестиваль «День Индии» с 9 по 11 августа пройдет в парке «Сокольники». В 2019 году он приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. Трехдневная программа включает лучшее из далекой Индии: от зажигательных танцев и росписи хной до шествия колесниц и показов индийского кино. В программе – шахматный турнир, практики йоги и медитации, индийская ярмарка от более 150 компаний, которые привезут натуральную аюрведическую косметику, масла и благовония, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, сумки, украшения в стиле этно, камни и серебро, одежду и традиционные туники. На фестивале будет устроено пять сцен, 20 тематических площадок, на которых выступят более 400 артистов. Здесь можно будет купить несколько сортов манго, сделать необычные селфи и спеть мантры.

Где: Москва, ПКиО «Сокольники»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

«Маленький принц»

© сайт фонда "Бельканто"

Музыкально-литературное представление по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 11 августа представит в Москве Фонд Бельканто. В концерте прозвучат произведения Баха, Чайковского, Моцарта и Дебюсси в исполнении лауреатов международных конкурсов – квартета Sirenes Saxophone Quartet, Станислава Пялова (альт-саксофон), Лилии Чистиной (песочная анимация) и Сергея Шайдакова (художественное слово). Действо будет сопровождаться картинами песочной анимации и живой музыкой в исполнении квартета саксофонистов Sirenes Saxophone Quartet.

Где: Москва, парк «Коломенское», шатер при дворце царя Алексея Михайловича

Цена: от 1400 рублей

5 новых мест в Москве, куда стоит сходить летом 2019>>