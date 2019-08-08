РИАМО - 8 авг. Полицейские Москвы задержали подозреваемого в нападении на жителя столицы в районе Солнцево, им оказался 26-летний безработный, сообщается в четверг на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и оперативники УУР ГУ МВД России по Москве задержали одного из подозреваемых в нападении на мужчину», – сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.

По данным следствия, задержанный вместе с приятелем познакомился с потерпевшим на улице. У них произошел конфликт, один из подозреваемых достал острый предмет и нанес оппоненту несколько ударов в шею. После этого, злоумышленники стащили кошелек жертвы и сбежали.

В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания соучастника задержанного.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором был запечатлен момент нападения двух мужчин на жителя столицы вблизи станции метро «Солнцево». По данному факту было возбуждено уголовное дело.