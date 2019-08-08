РИАМО – 8 авг. Свыше130 тысяч жителей столицы, которые не могут передвигаться в силу состояния здоровья, смогут проголосовать на дому за кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщил на заседании Мосгоризбиркома руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«Сегодня в Москве проживает 102 тысячи детей-инвалидов, все остальные инвалиды участвуют в выборной компании. У нас 140 тысяч инвалидов первой группы, около 20 тысяч инвалидов-колясочников, которые передвигаются с помощью сопровождающих. И кроме того свыше 130 тысяч человек находятся на надомном обслуживании, им помогают и обеспечивает их жизнедеятельность социальные работники столицы. Задача департамента оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве», – заявил Петросян.

Он добавил, что помощь может оказываться в виде сопровождения, организации сбора заявлений от лежачих больных и передачи их в избирательные комиссии.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Выборы состоятся 8 сентября.