РИАМО - 8 авг. Спасатели нашли пропавших в московских лесах трех грибников, двух женщин и мужчину искали всю ночь, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и пожарной безопасности.

«В Московских лесах продолжают теряться люди. 8 августа операторы системы-112 приняли сообщение о пропаже трех человек в СНТ «Зверево» поселения Новофедоровское Троицкого округа. Накануне вечером ушли в лес за грибами и не вернулись две женщины 65, 68 лет и мужчина 71 года», - сказал собеседник агентства.

В 01:26 ночи в Московский авиационный центр поступил звонок о необходимости поиска пропавших. В 01:30 дежурная смена службы спасателей МАЦ выехала на помощь.

«Всю ночь спасатели Московского авиационного центра, вооружившись навигаторами и фонарями, прочесывали соседние с садовым товариществом леса. Вместе с ними работали кинологическая служба, отряды 308, 310 ГКУ «ПСЦ» департамента ГОЧСиПБ, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и другие чрезвычайные службы столицы», - уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, в 05:34 поступило сообщение, что пропавшие грибники нашлись.

Департамент ГОЧСиПБ предупреждает жителей и гостей столицы о соблюдении мер безопасности в лесах. Собираясь за грибами, обязательно возьмите с собой средства навигации, зарядите мобильный телефон, оденьте яркую заметную одежду и не уходите далеко в лес от дорог и просек.