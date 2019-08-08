РИАМО - 8 авг. Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого шквалистого ветра и ливня в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, вечером в столице ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18-23 метров в секунду. Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды», – сказал Бирюков.

Он отметил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, строящихся объектов, широкоформатных рекламных конструкций и строительной техники», – дополнил Бирюков.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации возможных скоплений воды задействуют около 200 единиц специализированной техники и более 1,1 тысячи сотрудников. В местах вероятного скопления воды организовано дежурство аварийных бригад ГУП «Мосводосток».

Бирюков напомнил, что при скоплении воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8(495)657-87-03.