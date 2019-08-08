РИАМО - 8 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность площадки в городском округе Истра к открытию всероссийского фестиваля «Сыр Пир Мир», передает в четверг корреспондент РИАМО.

ФЕСТИВАЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

Сырный фестиваль пройдет с 9 по 11 августа на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. В четверг Воробьев пообщался с фермерами и сыроварами, которые приехали в Истру со всей России, чтобы поучаствовать в фестивале.

«Наша задача - сделать так, чтобы все проекты были рентабельны. Сообщество, которое образовалось, оборудование, которое производится в России, я очень надеюсь, позволит нам расширять этот рынок и даже претендовать на экспорт. Фермеры, семейный бизнес, агробизнес имеет принципиальное значение», - сказал Воробьев журналистам.

Всего в Истру из разных регионов России приехали более 300 фермеров-производителей натуральной̆ продукции, 170 сыроваров, которые представят гостям свыше 500 сортов сыра отечественного производства. Среди них - победитель Международного французского салона для сыроваров Мария Кандырина из Истры. Для фестиваля она приготовила девять сортов сыра - с мягкой корочкой и плесенью.

«Я получила золотую и серебряную медаль со своими сырами. Мне кажется, что сырный фестиваль в Истре становится фестивалем общероссийского значения, сюда приезжают не только чтобы продать свой сыр, но и пообщаться. Сюда приезжают сыровары из многих регионов, с которыми я знакома. Я тоже жду встречи с ними», - сказала Кандырина.

В ходе осмотра фестивальной площадки сыровар Олег Сирота показал Воробьеву новое оборудование для повторного использования тары от молочных продуктов. Наладить прием тары попросили сами потребители.

«Мы купили специальное оборудование, которое дезинфицирует эти банки, после этого их можно вторично использовать. Сегодня мы дали старт этой программе. Пока мы принимаем просто так, но планируем из расчета, что приносишь 15-20 баночек и получаешь банку йогурта или пять рублей. Если приносишь 10 бутылок из-под молока, получаешь литр молока», - сказал Сирота.

ПОДДЕРЖКА СЫРОВАРОВ

В Подмосковье реализуется масштабная программа поддержки фермеров. С 2012 года действует грантовая поддержка при создании и развитии крестьянско-фермерских хозяйств, развитии семейных животноводческих ферм. Также осуществляется грантовая поддержка кооперативов - с 2016 года в Московской области грантовая поддержка предоставляется на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2016 году было предоставлено два гранта на общую сумму 36,6 миллиона рублей, в 2017 году - один грант в размере 42,8 миллиона рублей, в 2018 году - два гранта на общую сумму 57,6 миллиона рублей. Всего кооперативам предоставлено пять грантов на сумму 137 миллионов рублей.

Также в 2017 году впервые не только в Московской области, но и в России были проведены конкурсы по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, реализующим мероприятия по развитию производства сыров на территории Подмосковья. По итогам конкурса за счет бюджета Московской области предоставлено три гранта на общую сумму 60 миллионов рублей.

«О программе грантов мы знаем, о мерах поддержки мы знаем, она на слуху. Мы пока не подавали на гранты, наш стартап молодой, нам еще нет трех лет. Но надеюсь, в будущем будем подавать на гранты», - сказала представитель фермерского производства «Кума Тыква» из Одинцовского округа Мария Кивачицкая.

В ходе своего визита на фестивальную площадку губернатор Андрей Воробьев также пообщался с семьей фермеров Смольяниновых из Раменского округа.

«У нас около 30 коров, начали заниматься сырами. В этом году мы на эту ярмарку приехали как гости, но планируем, что на следующий год мы обязательно будем участвовать в этом фестивале. Мы бы хотели поблагодарить губернатора, год назад он помог, выделил грант, мы купили на эти деньги землю, теперь мы сможем спокойно дальше развиваться. Следующий грант идет через два года, «Семейная ферма», мы планируем на него подавать», - сказал представитель крестьянско-фермерского хозяйства «Большая семья» Александр Смольянинов.

СЫР ВО ВСЕМ РАЗНООБРАЗИИ

В рамках фестиваля «Сыр Пир Мир» будут организованы деловая и развлекательная программы. Участники смогут посетить тематические конференции, а гости — мастер-классы и концерт, где выступят известные исполнители.

«Мы участвовали в других фестивалях. Масштаб здесь, конечно, грандиознее. Мы привезли полутвердый, твердые сыры с выдержкой от шести месяцев до года. Есть молодые рассольные сыры. Технология своя, отработанная. Изначально была взята итальянская», - сказал сыровар из Йошкар-Олы Василий Васильев.

Сыровары также отметили высокий уровень организации фестиваля в Истре.

«Мы впервые приехали. Здесь все хорошо организовано, места сделаны, большая территория, много сыроделия. Мы хотим показать сыры, которые мы производим в Крыму. У нас твердые, мягкие сыры, козьи, оригинальные крымские, полностью своя рецептура», - отметил сыровар из Севастополя Алексей Повалий.

Сыровар из Серпухова рассказал, что приготовил для гостей фестиваля твердые сыры, но производит также сыры с мытой коркой, мягкие, с плесенью.

Среди участников подмосковного фестиваля есть и монастырские сыроварни.

«Мы привезли свои лучшие сыры, принимаем участие впервые. Не ожидала, что фестиваль будет таким масштабным, люди очень отзывчивые. Мы будем рекомендовать и другим сыроварам участвовать в этом фестивале. В следующем году обязательно вернемся», - сказала представитель сыроварни при Макариево-Унженском монастыре в Костромской области.

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