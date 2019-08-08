РИАМО – 8 авг. В Рузском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее была рассмотрена жалоба индивидуального предпринимателя на действия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нестеровский лицей» и муниципального казенного учреждения «Центр закупок Рузского городского округа» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку индивидуального предпринимателя от участия в электронном аукционе», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Также, Московское областное УФАС России выдало муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Нестеровский лицей» и МКУ «Центр закупок Рузского городского округа» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.