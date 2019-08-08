РИАМО - 8 авг. Свыше 130 единиц коммунальной техники закупит Москва через аукцион до конца текущего года, необходимость проведения процедуры обусловлена увеличением площадей уборки в городе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Коммунальные машины, выполняющие уборку дорожного полотна, выйдут до конца этого года на важные автомобильные трассы города. Новая техника появится на участках Северо-Восточной хорды, дорог А-101, М-3, а также на магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» и на участке железнодорожного переезда вблизи станции «Щербинка», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что в общей сложности коммунальная техника будет обслуживать 2,2 миллиона квадратных километров столичных дорог.

Аукционная документация подразумевает поставку 132 комбинированных машин разной комплектации, которые позволяют проводить уборку дорожного полотна вне зависимости от сезона.

По мнению заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрея Соколова, без парка качественной коммунальной техники невозможно обеспечить комфортную городскую жизнь.

«Достаточное количество коммунальной техники позволит в полном объеме выполнять технологические операции по содержанию объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог Москвы, в соответствии с действующими нормативами для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов в столице», – разъяснил он.

Соколов также добавил, что необходимость проведения процедуры обусловлена увеличением площадей уборки Москвы, которая только в этом году увеличилась на 7%.

Начальная цена контракта – 1,3 миллиарда рублей. Процедура будет опубликована в ближайшее время.

В настоящее время закупка прошла первый этап обязательного общественного обсуждения в Единой информационной системе в сфере закупок.