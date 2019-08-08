РИАМО – 8 авг. Пожилая жительница Реутова заняла третье место на вокальном областном конкурсе «Голос Подмосковья», который прошел в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Третий этап конкурса прошел в Реутове. В нем участвовало 200 граждан пожилого возраста, имеющих место жительства в Московской области, а также допуск лечащего врача на участие в конкурсе.

«Одним из самых талантливых пенсионеров области стала жительница Реутова – Галина Рябинина, которая заняла 3 место в номинации «Народный вокал» с песней «Гляжу в озера синие», – отмечается в сообщении.

Заместитель главы администрации городского округа Реутов рассказала, что муниципалитет становится центром проведения областного вокального конкурса не в первый раз.

«Приятно, что в Реутове есть и будут талантливые жители. Наши земляки всегда достигали больших результатов в различных конкурсах и спортивных соревнованиях. Приятно, что областной вокальный конкурс «Голос Подмосковья» не стал исключением в этом году», – отметила Репина.

Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Долголетие в Подмосковье» реализуется на территории Московской области с 10 июня. Она предоставляет возможность людям «серебряного» возраста бесплатно посещать различные кружки, секции, творческие мастерские, курсы компьютерной грамотности и многое другое.

Организаторами вокального конкурса выступили министерство социального развития Московской области и администрации муниципалитетов Подмосковья.